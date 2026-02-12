膠州秧歌を披露する演者ら。（済南＝新華社配信）【新華社済南2月12日】秧歌（ヤンコ踊り）や錫象眼など、中国山東省の無形文化遺産が今、若い世代の創意工夫によって日常生活に溶け込み、従来の領域を超えて広がり、発展を遂げている。山東省膠州（こうしゅう）市に伝わる膠州秧歌は、第1次国家級無形文化遺産に登録されている。舞踊専攻を卒業した張婧嬙（ちょう・せいしょう）さんは、故郷の膠州に戻って無形文