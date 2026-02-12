俳優の深津絵里（53）が、19日発売のファッション誌『ハーパーズ バザー』4月号（ハースト婦人画報社）の表紙に初登場する。【動画】33年ぶりに深津絵里が出演 『JR東海』新TVCM本編今号のカバーでは、バレンシアガの最新コレクションを纏った撮り下ろしファッションストーリーを披露。俳優として、そしてひとりの女性として、自身のワードローブや表現に対する真摯な思いを語っている。同号で深津は「どんなときでも客観性