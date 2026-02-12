元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の岩渕真奈さん（31）が12日までに自身のインスタグラムを更新。豪華女子アスリートたちによる記念写真を投稿した。自身のインスタグラムで「Team adidas」と題して投稿。「いつもありがとうございます！！！素敵な出会いにも感謝です。全力応援」と、東京五輪柔道女子52キロ級金メダリストの阿部詩、女子プロゴルファーの渋野日向子、サッカー女子元日本代表で11年W杯優勝メンバ