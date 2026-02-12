東京・大阪の2都市で開催される「METROCK2026」。2026年5月16日（土）・17日（日）に東京都江東区・海の森公園にて「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が、5月30日（土）・31日（日）に大阪府堺市・海とのふれあい広場にて「OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が開催される。このたび、第3弾出演者と日割りが発表された。今回の解禁では、ano、indigo la End、go!go!vanillas、Novelbright、羊文学、ヤバイTシャツ屋