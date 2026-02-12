魚沼市は12日、市内でイノシシの緊急銃猟を実施したと発表しました。県内でイノシシの緊急銃猟は初めてです。市によりますと12日午前8時45分頃、魚沼市田中でクマらしき動物1頭が住宅軒下の倉庫に潜んでいると住民から通報がありました。通報をうけ市や警察、消防などが現場へ駆けつけ、イノシシであることを確認。現場は人の生活圏内であり人に危害を加える可能性があったことから市は緊急銃猟の実施を決め、午前10時前、イノシシ