ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳが３日ぶりに反発し最高値を更新。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は１０日、同社株の目標株価を９２００円から１万３００円に引き上げた。投資判断は「オーバーウエート」を継続した。同証券では、２６年９月期の連結営業利益予想を４２５億円から４４５億円（会社予想４０５億円）に引き上げた。主に、海外スシロー事業で中国事業が想定以上に好調