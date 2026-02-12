コーセーホールディングスが後場急上昇している。午後２時３０分ごろに、上限を６５万株（自己株式を除く発行済み株数の１．１４％）、または３０億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は２月１３日から４月２０日までで、資本効率の改善、株主還元の向上を図るとともに、現在の成長投資の機会、資本収益性、株価水準、手元流動性を総合的に勘案し実施するという。 同