アーレスティは大幅高。この日午後３時ごろ、第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算を発表。売上高は１２３３億９６００万円（前年同期比３．２％増）、営業利益は３１億７８００万円（同３．５倍）となった。受注量が回復したほか、操業体制や人員体制の適正化など構造改革効果が表れた。前年同期に特別退職金を計上した反動で最終損益は黒字に転換した。これを好感した買いが入っている。 出所：MINKABU