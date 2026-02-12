曙ブレーキ工業が後場終盤に急伸し連日の昨年来高値更新となっている。午後３時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１５４６億円から１５９４億円（前期比１．４％減）へ、営業利益を４０億円から５０億円（同６０．１％増）へ、最終損益を１３億円の赤字から３億円の黒字（同７８．４％増）へ上方修正したことが好感されている。 原材料価格やエネルギーコストの販売価格への転嫁に加え、自動