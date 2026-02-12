ＪＵＫＩ＝後場急騰しストップ高。きょう午後１時ごろ、２５年１２月期の連結決算の発表にあわせて、今期業績予想を発表した。売上高予想は９００億円（前期比１．４％増）、営業利益予想は４５億円（同６９．０％増）としており、大幅な営業増益の計画を好感した買いが集まっている。期末一括配当予想は５円増配の１５円とする。工業用・家庭用ミシンを展開する縫製事業は前期に始めた施策により利益率が改善する。産機事業はマ