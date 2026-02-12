去年、覚醒剤を使用した疑いで、高松市の男（52）が逮捕されました。 覚醒剤取締法違反の容疑できょう（2月12日）逮捕されたのは、高松市松福町の無職の男（52）です。警察によりますと、男は去年7月18日以前に愛媛県内、または香川県内、もしくはその周辺地域で覚醒剤を使用した疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。