スポルティングの日本代表MF守田英正が8日に自身のインスタグラム(@mrt_510)を更新し、娘の誕生日を報告した。守田は妻でモデルの藤阪れいなさん(@reina_fujisaka)の投稿をシェア。写真とともに次のようなメッセージが綴られている。「30/01/2026 Happy birthday my princess 4歳のお誕生日は仲良しのお友達と お誕生日会をしました」「この一年は弟が出来たり、どうなるかな?と心配してたけど お世話大好きでしっかりお姉ちゃ