カットするとさらに映え！ナッツとフルーツの甘煮がアクセントの「オレンジブラウニー」【絶品4品】料理レシピ本大賞受賞！もう迷わない「バレンタイン」の手作りチョコスイーツ2025年第12回お菓子部門の料理レシピ本大賞を受賞した、今注目を集める話題の一冊から、バレンタインにぴったりの“簡単・映え”チョコレシピを厳選してお届けします。今回は、ナッツとオレンジの甘煮がアクセントのブラウニー。オレンジの甘煮の作り方