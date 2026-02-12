にら棒餃子【管理栄養士のラク食べダイエット】濃厚ヨーグルトで作る！ しっとり食感の「生チョコケーキ」／ラク食べダイエット（1）時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功し