とにかくファン想いのジェフンさん。ともに歩んできた20年を振り返ります▶【独占ショットあり】神ファンサ連発の超人気韓国俳優イ・ジェフン『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズや『シグナル』などの話題作で主演を務める実力派俳優イ・ジェフンさん。その圧倒的な演技力と飾らない素顔で世界中のファンを魅了する彼が、デビュー20周年を迎えた2026年、日本公演「2026 LEE JE HOON FANMEETING 『Our 20th Moment』 in JA