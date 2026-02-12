ルネサンス [東証Ｐ] が2月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比72.7％減の3.1億円に大きく落ち込み、通期計画の9億円に対する進捗率は35.0％にとどまり、5年平均の98.8％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.4倍の5.8億円に急拡大する計算になる。 直近