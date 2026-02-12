赤阪鐵工所 [東証Ｓ] が2月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の営業損益(非連結)は1億1600万円の赤字(前年同期は700万円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同損益を従来予想の1000万円の黒字→1億9000万円の赤字(前期は1900万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の最終利益は従来予想の7000万円→1億4500万円(前期は3800万円)に2.1倍上方修正し、増益率が84.2％