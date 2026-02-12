城南進学研究社 [東証Ｓ] が2月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は1億7100万円の黒字(前年同期は1700万円の赤字)に浮上し、通期計画の1億4100万円に対する進捗率が121.3％とすでに上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は3000万円の赤字(前年同期は2億1100万円の赤字)に赤字幅が縮小す