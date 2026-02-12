大成温調 [東証Ｓ] が2月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比21.9％増の29.8億円に伸び、通期計画の28億円に対する進捗率が106.6％とすでに上回り、さらに5年平均の49.4％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.8億円の赤字(前年同期は10.3億円の黒字)に転落する計算になる