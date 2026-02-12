コムシード [名証Ｎ] が2月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比59.7％増の1億2300万円に拡大し、通期計画の1億3000万円に対する進捗率は94.6％に達し、5年平均の90.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比82.5％減の700万円に大きく落ち込む計算になる