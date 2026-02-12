しずおかフィナンシャルグループ [東証Ｐ] が2月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比32.3％増の983億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の1240億円→1270億円(前期は1020億円)に2.4％上方修正し、増益率が21.5％増→24.4％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、