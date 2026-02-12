日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は12日、小祝さくら（27＝ニトリ）からトーナメント特別保障制度の復帰届が提出され、トーナメント事業部での審議を経て復帰が承認されたと発表した。今季開幕戦ダイキンオーキッド・レディース（3月5日開幕、沖縄・琉球GC）で復帰する予定だ。小祝は昨年7月の明治安田レディースでツアー通算12勝目を挙げたが、翌週の大東建託いい部屋ネット・レディースを左手首痛のため途中棄権。手術を受け