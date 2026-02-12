ソニーグループがかつての花形だった家電事業の縮小を相次いで打ち出している。テレビ事業の分離を先月発表したのに続き、ブルーレイディスク（ＢＤ）録画再生機の出荷終了も決めた。主軸のゲームや音楽などエンターテインメント分野へのシフトを一段と鮮明にし、「聖域なき」事業構造改革を急ぐ。（中山知香）配信の普及「全モデルの出荷を終了します。なお、後継機種はございません」ソニーは９日、公式サイト上でＢＤレコ