ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）は12日、最終日を迎えた第3クールで目を引いた投手を挙げた。「ピッチャーやったら誰ですかね。稼頭央かな、印象がよかったのは。去年、プエルトリコ行って先発としてやっていく中でというのは感じましたね」具体名が挙がったのは高卒4年目の左腕・大野稼頭央投手（21）だった。11日のライブBP（実戦形式の投球練習）では打者6人に対し、4奪三振。昨季は1軍デビューし、4試合に登板したが