NHKは12日、都内の同局で「2026年度国内・国際放送番組改定、主な番組キャスター取材会」を行い、4月から嵐相葉雅紀（43）がMCの新番組「世界で開け！ひみつのドアーズ」（水曜午後7時57分）がスタートすることを発表した。平日のゴールデンタイムに、世代を超えて楽しめるファミリー向けの海外紀行番組として始まる。日本ではほとんど紹介されたことのない未知の場所を、住民アンケートを頼りにめぐる旅や、身近にあるものを作っ