Google DeepMindが、Geminiの高度な推論機能「Deep Think」を活用した数学研究エージェント「Aletheia」を開発し、専門的な数学研究において自律的な成果を上げたと発表しました。このエージェントは自然言語を用いて解答の生成、検証、修正をエンドツーエンドで繰り返す能力を持ち、国際数学オリンピック(IMO)レベルの難問から博士課程レベルの演習、さらには実際の学術研究における未解決問題の解決まで、多岐にわたるマイルスト