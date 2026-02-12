モデルでタレント池田美優（２７）とお笑いコンビ「なすなかにし」の那須晃行（４５）と中西茂樹（４８）が１２日、都内で行われた株イベント「ソフトバンク個人株主プロジェクトかぶ×株農園学べる大収穫祭」にゲストとして登場した。「なすなかにし」が、?成長株?タレントとして紹介されると、中西は「今年４８歳なんですけど夢があるなと思いました。株（カブ）の話に那須（ナス）が来る。株は初心者なので勉強していきた