プロボクシング世界主要４団体の一つ、国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）は日本時間１２日までに、最新の世界ランキングを発表。スーパーフライ級（５２・１キロ以下）で、前ＷＢＯアジアパシフィック（P）・バンタム級（５３・５キロ以下）王者の坪井智也（２９）＝帝拳＝が新たに１１位にランクインした。坪井は４日にＷＢＣ（世界ボクシング評議会）で同級１位に浮上し、ＷＢＡ（世界ボクシング協会）で３位、ＷＢＯ（世界ボクシ