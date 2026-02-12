女優の嵐莉菜が仲良し人気女優とのツーショットを披露した。１１日までに自身のインスタグラムを更新した嵐は「ＴＢＳＡＫＡＳＡＫＡＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ劇場アニメ『＃パリに咲くエトワール』ステージありがとうございましたあみちゃんと一緒で楽しかったです」とつづり、デコルテを開けたホワイトのドレスを身にまとった姿や、女優の當真あみとのツーショットを披露した。この投稿にファンからは「可愛すぎで