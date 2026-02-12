Ｊ１清水エスパルスは１２日、京都とのホーム開幕戦（１４日・アイスタ）に向けて、静岡市・三保グラウンドで一部非公開で調整。Ｊ１町田から３季ぶりに復帰したＦＷ呉世勲（オ・セフン、２７）がゴールへの意欲を見せた。８日にアウェーで行われた開幕戦は名古屋に０―１で敗れたものの、１９４センチの長身を生かして前線でターゲットになり、ポストプレーで攻撃を引っ張った。京都は昨季３位の強敵だが、「球際の攻防や攻守