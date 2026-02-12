６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の小森隼が出演するコント公演「混頓ｖｏｌ．８」（１２〜１５日）が１２日、東京・港区の草月ホールで開幕する。映像のプロフェッショナルＡＯＩＰｒｏ．と多彩なキャスト・クリエイターが贈る新感覚コント公演「混頓（こんとん）」シリーズの第８弾。今回は「応援返還」「セパレートな妻たち」の２本のコントを披露する。小森は今作の稽古期間について、「混頓