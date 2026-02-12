Ｊ１鹿島と茨城県は１２日、「カシマサッカースタジアム新スタジアムプロジェクトに関する記者会見」を水戸市内の茨城県庁で行い、新スタジアムの竣工・開業を２０３３年目標で行っていく方針を発表した。＊＊＊新スタジアムの建設予定地は、鹿嶋市内の「卜伝の郷（ぼくでんのさと）運動公園」。道を挟んで現在の本拠地「メルカリスタジアム」に隣接する公園で、鹿島の試合時のイベント開催スペースとして利用される