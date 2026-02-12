食事を終え、木組みで日向ぼっこをするシャオチージー。（１月１１日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都2月12日】中国四川省にあるジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地でこのほど、米国生まれのパンダの「小奇跡（シャオチージー）」が木組みに登って日向ぼっこをする姿が撮影された。