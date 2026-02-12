広島県尾道市が発注した工事の一般競争入札で、予定価格など非公表の情報を事前に業者に教えたとして、県警が官製談合防止法違反（入札妨害）などの疑いで、市上下水道局の幹部職員を書類送検していたことが12日、捜査関係者への取材で分かった。1月22日付。捜査関係者によると、職員は市上下水道局が発注した複数の工事の一般競争入札で、業者に予定価格などを漏らして落札させ、公正な入札を妨害した疑いが持たれている。