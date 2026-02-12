日本航空（JAL）は、ロサンゼルス国際空港のチェックインカウンターを2月20日から移転する。現在はトムブラッドレー・インターナショナル・ターミナル（TBIT／ターミナルB）3階のAカウンターを使用している。同日からはターミナル4を使用する。搭乗口は従来通り、ターミナルBを使用する。JALは現在、東京/羽田・東京/成田・大阪/関西〜ロサンゼルス線の3路線を運航している。