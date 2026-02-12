「点滅」という言葉から連想されるのは、信号機の明滅や、遠くで瞬く街の灯り、あるいは心の中で揺れ動く感情のサインです。消えては現れ、現れては消えるそのリズムには、確かさと不安、期待と迷いが同時に宿っています。音楽の世界でも「点滅」は、一瞬のきらめきや、定まらない心情、関係性の不安定さを象徴するモチーフとして用いられてきました。激しく明滅するサウンドで衝動を描く曲もあれば、淡い光のように静かに感情を照