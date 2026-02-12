すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2月17日午前9時から、「ローストビーフ丼」を再販売する。昨年11月から12月にかけて販売し、好評を得た「ローストビーフ丼」が期間限定で復活する。また、サワークリームソースとスライスオニオンをトッピングした「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」も新たに登場する。ローストビーフは低温でじっくり加熱し、やわらかな食感に仕上げた。刻みニンニクやブラックペッパーを