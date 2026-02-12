「NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用」（左から：本体、つめかえ）ライオンは、洗濯槽に入れるだけで、洗濯槽のカビ・ニオイを発生させず、衣類の生乾き臭を防ぐ新製品「NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用」を4月8日から一部販売店の店舗およびECサイトで発売（イオン（北海道・九州・沖縄を除く）、カインズ、スギ薬局、ドン・キホーテ系列店舗、楽天24（一部店舗では取り扱いがない場合がある））する。ライオングルー