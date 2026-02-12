「大豆ミートのグリーンカレー」カゴメは、動物性原料は使用せず（同一製造ラインにおいて、動物性原料を含む商品を製造している。原料の加工工程やすべてをさかのぼった起原原料の確認はしていない。動物性原料とは、肉類・魚介類・卵・乳製品・はちみつなどを指す）、野菜と豆でできた「大豆ミートのグリーンカレー」「レモングラス香るトムヤムスープ」を3月24日から発売する。「レモングラス香るトムヤムスープ」同社はプラン