演歌歌手の青山新が１２日、都内で、新曲「十三ヶ月」（１８日発売）の発売を記念して、初のチョコレート作りを、同じ浦安出身のタレント・吉木りさと行った。同曲が愛する人を忘れられない未練を歌った女唄であることと、バレンタインデーが近いこともあって行われた企画で、青山は吉木の指導の下、チョコ作りに挑戦。地元トークを展開しながら楽しんだ青山は「女心勉強になりました」と笑顔。出来栄えは「もう１２０点！」と