高市早苗首相（64）を中心とする自民党が歴史的大勝を収めたのに対し、立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」は、議席を大幅に失う大惨敗を喫した2月8日の衆議院議員選挙。【写真】２方向の“お辞儀”まで一緒…“AIフェイク”説も流れた中道・執行部の２人「私の責任が極めて大きい。万死に値する」そう責任をとって、と言うよりも責任追求から逃げるように辞任表明した野田佳彦氏（68）、斉藤鉄夫（74）ら両共同代表。