おととし、学生主導の反政府デモにより長期政権が崩壊したバングラデシュで、政変後初めてとなる総選挙の投票が始まりました。バングラデシュで12日、民主的な政権への移行に向けた総選挙の投票が始まりました。バングラデシュでは、公務員採用の特別枠に反発する学生らの大規模な抗議デモで強権政治を続けた前政権が崩壊。ハシナ前首相は、隣国のインドに逃亡しました。汚職の撲滅や経済対策が争点となるなか、ハシナ政権下で弾圧