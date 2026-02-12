2月3日に建設に着工した新秩父宮ラグビー場の発表記者会見では、元日本代表SH田中史朗氏らが、トークセッションを行った。新スタジアムは屋根付き、人工芝である点が、現在の秩父宮ラグビー場との大きな違いになる。人工芝について田中氏は「今の選手は人工芝に慣れている。天候にも左右されない。こういうスタジアムでやりたかった」と、屋外、天然芝からの移行は問題なく、環境がよくなると話した。BL東京のPR三上正貴も「