韓国発の９人組ボーイズグループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン・ＺＢ１）が、５人組に再編成されることが明らかになったと１２日、現地メディアの毎日経済などが報じた。記事によると、ＺＢ１の所属事務所・ＷＡＫＥＯＮＥがこの日「メンバーのソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクの５人は深い信頼を基に、ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥとして新たなシーズンをともに歩むことを決め