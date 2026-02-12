衆議院選挙で惨敗した中道改革連合の代表選挙が12日告示され、いずれも立憲民主党出身の階猛氏と小川淳也氏が立候補しました。階猛氏：今まさに私たちの党は逆境のさなかにあります。しかし、日本の民主主義のため、そして、次の世代のために中道の旗を高く掲げ、前に進んでいかなくてはなりません。小川淳也氏：一番立て直したいのは国民生活なんです。一番立て直したいのは、この社会にまん延する不安、社会にまん延している将来