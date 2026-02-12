久間田琳加主演で、日向きょうによる胸キュンラブストーリー漫画を実写化したドラマが、日本映画専門チャンネルで2026年2月19日(木)に放送される「ブラザー・トラップ」だ。本作は2023年に深夜ドラマ枠で放送、運命のイタズラのような三角関係に揺れる心模様を描いた本作は、久間田演じるヒロイン・立花あかりをめぐる兄弟役を、5人組ボーカルダンスユニットM!LKの山中柔太朗と、ドラマ、映画、舞台などで幅広く活躍する塩野瑛久が