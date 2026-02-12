元MLB選手プルーフ氏がスタッフォードに渡したプレゼントとはドジャースの大谷翔平投手の特製サインボールが、NFLのMVPに輝いたクォーターバックを興奮させた。元ツインズのトレバー・プルーフ氏が2月11日（日本時間12日）、米メディア「ジョムボーイ・メディア」の野球専門ポッドキャスト内で舞台裏を明かした。米メディア「ジョムボーイ・メディア」は同日配信の野球専門ポッドキャスト「トーキン・ベースボール」でやり取り