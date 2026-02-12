ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は、2月18日(水)から期間限定で「桜フェア」を開催する。本フェアでは、春の訪れを感じる時期に合わせ、桜をイメージしたシェーキとパイの計3品を展開。「さくらパフェシェーキ」「さくらもちパイ」「さくらシェーキ」が登場する。販売は一部店舗を除く46店舗で、3月中旬までを予定しており、なくなり次第終了となる。【画像を見る】「さくらもちパイ」、「さくらシェーキ」の画像を見る〈販売