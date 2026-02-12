阪神は１２日、石井大智投手が大阪府内の病院を受診した結果、「左アキレスけん損傷」と診断されたと発表した。３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表も辞退する旨をNPB側に申し入れた。１１日に行われた沖縄・宜野座キャンプの紅白戦で悪夢が訪れた。３点ビハインドの３回に白組の２番手で登板。無死一、二塁から前川に右前打を浴び、バックステップを踏みながらホーム後方へカバーに行ったが