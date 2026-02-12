【DMM通販：BANDAI SPIRITS 2026年7月～9月発売予定プラモデル 抽選販売】 抽選期間：2月12日14時～2月18日14時 当選発表：2月21日から4日以内 DMM通販にて、BANDAI SPIRITSから2026年7月から9月発売予定プラモデルを対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は2月18日14時まで。当選発表は2月21日から4日以内に行なわれる。 今回の抽選販売では、ガンプラから